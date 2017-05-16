В Киеве коммуналку без комиссии снова можно платить на Укрпочте

Публичное акционерное предприятие "Укрпочта" возобновило прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).
Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
"Укрпочта возобновила сотрудничество с киевским коммунальным предприятием Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) и принимает оплату всех коммунальных платежей в городе Киеве", - говорится в сообщении.
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Отныне киевляне могут оплачивать все коммунальные услуги в отделениях Укрпочты без комиссии. Для удобства клиентов компания будет принимать квитанции на оплату без перерывов на обед.
Напомним, что в январе Укрпочта приостановила прием коммунальных платежей на счета ГИВЦ из-за убыточности данной услуги.