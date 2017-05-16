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Главная » Страна » В Киеве коммуналку без комиссии снова можно платить на Укрпочте

В Киеве коммуналку без комиссии снова можно платить на Укрпочте

В Киеве коммуналку без комиссии снова можно платить на Укрпочте
Фото из открытых источников

Для удобства клиентов компания будет принимать квитанции на оплату без перерывов на обед

16.05.17 857
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Публичное акционерное предприятие "Укрпочта" возобновило прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

"Укрпочта возобновила сотрудничество с киевским коммунальным предприятием Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) и принимает оплату всех коммунальных платежей в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Отныне киевляне могут оплачивать все коммунальные услуги в отделениях Укрпочты без комиссии. Для удобства клиентов компания будет принимать квитанции на оплату без перерывов на обед.

Напомним, что в январе Укрпочта приостановила прием коммунальных платежей на счета ГИВЦ из-за убыточности данной услуги.

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