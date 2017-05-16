Массовая драка на Харьковщине привела к гибели человека

В селе Ольшаны Харьковской области произошла массовая драка.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, информация о происшествии поступила от местных медиков.

По предварительной информации, инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Установлено, что во время драки применялось травматическое оружие.

В результате столкновения пострадали четверо мужчин, они были госпитализированы. Позже один из них умер.

В отдел полиции доставлены несколько человек - участники конфликта с обеих сторон. Всего в столкновении приняли участие около 20 человек.

Напомним, полякам, избившим украинских студентов, грозит до пяти лет заключения.