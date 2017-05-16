У Одесской таможни появился новый руководитель

С января 2015-го Александр Власов был командиром спецподразделения налоговой милиции

Руководителем Одесской таможни Государственной фискальной службы назначен Александр Власов.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГФС в Одесской области.

Приказом ГФС Украины с 15 мая на должность начальника Одесской таможни как победитель конкурса назначен Александр Власов.

Ранее Власов возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС и Межведомственный целевой центр по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела при Минфине.

Власов имеет опыт работы в государственных органах. В частности, работал в Николаевской таможне (1993 - 1995 годы), в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития. С января 2015 года - командир спецподразделения налоговой милиции ГФС "Фантом".

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Напомним, в октябре 2015 года начальником Одесской таможни была назначена Юлия Марушевская, входившая в команду экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

В начале июня 2016 года экс-глава Фискальной службы Роман Насиров заявил, что уволит Марушевскую с должности руководителя Одесской таможни к осени. Он мотивировал это тем, в частности, что Одесская таможня не выполняет планы, плохо осуществляет контроль грузов. В свою очередь Марушевская обвинила руководство Государственной фискальной службы в препятствовании реформированию таможни, а также заявила о давлении на сотрудников ведомства.

Приказом Государственной фискальной службы Украины Марушевская была уволена с должности начальника Одесской таможни в декабре 2016 года.