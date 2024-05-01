Ракетный обстрел Одессы: россияне повредили представительство омбудсмена и больницу (фото)

В Силах обороны юга заявили, что в результате попадания баллистических ракет подверглись разрушениям административные и жилые здания, а также медицинское и учебное заведения.

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Представительство уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одессе повреждено в результате российской атаки на город. Об этом сообщил на своей странице в Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец в среду, 1 мая.

По его словам, пострадавших нет. В момент вражеского удара в помещении не было ни работников, ни заявителей. Лубинец заявил, что для приема посетителей и возобновления работы нужно время. Он заверил, что уже ведутся работы над ликвидацией всех последствий обстрела.

Омбудсман сообщил, что это уже четвертое представительство уполномоченного парламента по правам человека, которое подверглось разрушениям в результате российских обстрелов.

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Удары по густонаселенным районам: ВС РФ выбрали Одессу ключевой целью, — Евлаш (видео)

"До этого такое случалось в Харькове, Виннице и Херсоне. Российская агрессия продолжает воевать с гражданским населением, поэтому мир должен помогать нам в борьбе с циничным врагом!", — подчеркнул Лубинец.

Последствия обстрела офиса омбудсмена в Одессе Фото: Омбудсман Украины Последствия обстрела офиса омбудсмена в Одессе Фото: Омбудсман Украины

Кроме того, Силы обороны юга сообщили, что в результате попаданий в Одессе повреждены административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения.

"С ночи ведутся работы по устранению последствий атаки. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Продолжаются контрдиверсионные мероприятия по поиску и установлению возможных приспешников российских террористов", — заявили в Силах обороны юга.

ВС РФ ударили баллистическими ракетами по Одессе ВС РФ ударили баллистическими ракетами по Одессе ВС РФ ударили баллистическими ракетами по Одессе ВС РФ ударили баллистическими ракетами по Одессе ВС РФ ударили баллистическими ракетами по Одессе

Напомним, в ночь на 1 мая ВС РФ нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами, которые российские войска выпускали с территории временно оккупированного Крыма. Глава Одесской ОГА сообщил, что погибли три человека, еще трое получили ранения.

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что российские оккупанты выбрали Одессу для себя ключевой целью. По его словам, атаки на город имеют целью запугать людей и дестабилизировать моральное состояние украинцев.