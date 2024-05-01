Ракетний обстріл Одеси: росіяни пошкодили представництво омбудсмана та лікарню (фото)

У Силах оборони півдня заявили, що внаслідок влучання балістичних ракет зазнали руйнувань адміністративні та житлові будівлі, а також медичний та навчальний заклади.

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Представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одесі пошкоджене внаслідок російської атаки на місто. Про це повідомив на своїй сторінці в Telegram омбудсман Дмитро Лубінець у середу, 1 травня.

За його словами, постраждалих немає. У момент ворожого удару у приміщенні не було ні працівників, ні заявників. Лубінець заявив, що для прийому відвідувачів і відновлення роботи потрібен час. Він запевнив, що вже ведуться роботи над ліквідацією всіх наслідків обстрілу.

Омбудсман поінформував, що це вже четверте представництво уповноваженого парламенту з прав людини, яке зазнало руйнувань внаслідок російських обстрілів.

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Удари по густонаселених районах: ЗС РФ обрали Одесу ключовою ціллю, — Євлаш (відео)

"До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні. Російська агресія продовжує воювати із цивільним населенням, тож світ має допомагати нам у боротьбі з цинічним ворогом!", — наголосив Лубінець.

Наслідки обстрілу офісу омбудсмана в Одесі Фото: Омбудсман України Наслідки обстрілу офісу омбудсмана в Одесі Фото: Омбудсман України

Крім того, Сили оборони півдня повідомили, що внаслідок влучань в Одесі пошкоджено адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади.

"З ночі ведуться роботи щодо усунення наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється. Тривають контрдиверсійні заходи з пошуку і встановлення можливих поплічників російських терористів", — заявили у Силах оборони півдня.

ЗС РФ вдарили балістичними ракетами по Одесі ЗС РФ вдарили балістичними ракетами по Одесі ЗС РФ вдарили балістичними ракетами по Одесі ЗС РФ вдарили балістичними ракетами по Одесі ЗС РФ вдарили балістичними ракетами по Одесі

Нагадаємо, у ніч на 1 травня ЗС РФ завдали удару по Одесі балістичними ракетами, які російські війська випускали з території тимчасово окупованого Криму. Очільник Одеської ОВА повідомив, що загинуло троє людей, ще троє дістали поранення.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що російські окупанти обрали Одесу для себе ключовою ціллю. За його словами, атаки на місто мають на меті залякати людей і дестабілізувати моральний стан українців.