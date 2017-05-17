Следствие о ровенской янтарной мафии завершено, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование в деле о незаконной добыче янтаря в Ровенской области завершено.
"Дело передано в Печерский суд", - написал Луценко в Facebook.
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Отметим, в апреле по результатам досудебного расследования деятельности преступной организации по незаконной добыче янтаря-сырца в Ровенской области к уголовной ответственности был привлечен 31 человек, в отношении 25 суды вынесли обвинительные приговоры.
Напомним, в полиции показали новые видео с мест варварской добычи янтаря.