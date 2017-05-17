Порошенко сказал, когда в Украине отменят запрет российских соцсетей и сервисов

Украина будет готова пересмотреть решение о запрете российских социальных сетей и сервисов сразу же после прекращения российской агрессии. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления после подписания соглашения о безвизовом режиме с Европейским союзом, передает УНИАН.

"Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", - сказал Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.