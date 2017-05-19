Сенат Канады ратифицировал соглашение о ЗСТ с Украиной

Для полного завершения процедуры ратификации необходима лишь подпись генерал-губернатора Канады

В Канаде сенат проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в своем Twitter.

"Великий украинский день в Канаде продолжается: Сенат только проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной! ", - написал он.

Теперь для завершения ратификации необходима лишь подпись генерал-губернатора Канады.

Великий український день у Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною! pic.twitter.com/McVltKfRM7 — Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 мая 2017 г.

До завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма! — Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 мая 2017 г.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой", принятый Верховной Радой Украины. Соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.