На реабилитацию каждого ребенка с ДЦП в Киевской области планируют выделять до 5 тыс. гривен в год

Всего на реализацию программы запланировано выделить из областного бюджета 45,29 млн грн

Киевская облгосадминистрация утвердила проект областной целевой программы соцподдержки в регионе людей с инвалидностью на 2017-2020 годы.

Программа предусматривает выплату ежегодной разовой помощи в размере прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность, а также выделение средств на реабилитацию каждого ребенка с диагнозом ДЦП до 5 тыс. гривен ежегодно.

Об этом стало известно из распоряжения Киевской облгосадминистрации (КОГА) № 250 от 13.05.2017 г.

Согласно программе планируется выплачивать ежегодную разовую адресную денежную помощь 5 972 гражданам с инвалидностью. А именно - семьям, которые состоят из двух и более лиц с инвалидностью, одиноким лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью по зрению и слуху I и II групп. А также запланировано компенсировать родителям 705 детей с заболеванием ДЦП оплату услуг в центрах реабилитации.

Для расчета суммы компенсации родителям детей с заболеванием ДЦП на оплату реабилитационных услуг в центрах реабилитации взята средняя стоимость курса реабилитации в соответствующих центрах: 4-4,7 тыс. грн.

Всего на реализацию программы запланировано выделить из областного бюджета 45,29 млн грн., из них 10,76 млн грн - уже в этом году.

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