Польша увеличит число таможенников на границе с Украиной из-за безвиза

В первые дни после введения безвизового режима проверка на границе может занимать немного больше времени

В связи с введением с 11 июня 2017 года безвизового режима между Украиной и ЕС таможенная служба Польши планирует увеличить штатную численность своего персонала на границе с Украиной. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министерство финансов Польши.

"В связи с запланированной отменой виз для граждан Украины минфин планирует расширить штатную численность на польско-украинском отрезке границы за счет дополнительных должностей учитывая прогнозируемые потребности и предполагаемый рост пограничного движения", - говорится в ответе министерства финансов Польши на запрос агентства.

Количество таможенников на пунктах пропуска руководители изменений будут определять в зависимости от ситуации.

"Если ситуация будет меняться, то на границу направлены дополнительные функционеры", - говорится в сообщении.

В минфине Польши ожидают, что в первые дни после введения безвизового режима можно ожидать незначительное увеличение временных рамок на проверку, на что таможенная служба Польши будет реагировать по потребностям.

Напомним, 17 мая 2017 года в Европарламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым будет введен безвизовый режим для граждан Украины.

Действие безвиза с ЕС для украинцев начнется в ночь на 11 июня.