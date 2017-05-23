В Украине растет заболеваемость корью

В Минздраве заявили, что в данный момент в Украине фиксируется очередной прогнозируемый эпидемический подъем заболеваемости корью, который связан с низким охватом профилактическими прививками детей и цикличностью этого заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сложная эпидемическая ситуация по заболеваемости корью сложилась в результате накопления значительной невакцинированной прослойки среди населения. Сейчас наблюдается рост болезни в сравнении с прошлым годом более чем в 20 раз. За первые 4 месяца текущего года было зарегистрировано 172 случая заболеваемости корью. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 8 случаев", – заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак.

Анализ случаев заболевания показал, что из 172 больных 61 человек не получил ни одной прививки против кори, еще у 16 - отсутствуют данные о прививках.

В мае наблюдается повышение заболеваемости корью в Одесской и Ивано-Франковской областях. С начала года и по состоянию на 22 мая в Одесской области было зафиксировано 114 подозрений на корь, из них 83 случая получили лабораторное подтверждение. В Ивано-Франковской области зарегистрировано 7 вспышек заболеваемости корью: с начала года зафиксировано 279 обращений с подозрением на корь, 140 из них получили лабораторное подтверждение.

В Минздраве добавили, что заболеваемость корью в Украине характеризуется периодической цикличностью. Отмечается, что за последние 15 лет были зафиксированы 3 эпидемических подъема уровней заболеваемости корью с периодическими циклами в 5-6 лет: в 2001, 2006 и 2012 годах. По данным ведомства, в эти годы заболеваемость возрастала в десятки и сотни раз. К примеру, во время эпидемического подъема в 2012 году было зарегистрировано около 13 тыс. случаев заболевания корью.

Напомним, Верховная Рада одобрила предоставление медучреждениям финансовой автономии.