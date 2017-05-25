Полиция Донетчины ищет 37 пропавших без вести детей, - Аброськин

Полиция Донецкой области проводит розыскные мероприятия по установлению местонахождения 37 пропавших без вести несовершеннолетних граждан (которым на момент исчезновения не исполнилось 18 лет), восемь из них и на настоящий момент остаются несовершеннолетними. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По информации главы полиции области, за период проведения АТО на территории Донецкой области с 2014 года по настоящее время зарегистрировано 1331 сообщение относительно детей, пропавших без вести. Так в 2014 году зарегистрировано 476 сообщений; в 2015- 288; 2016- 400; 2017- 167.

"К сожалению, и на Донетчине бывают случаи исчезновения детей. И по недоразумению с близкими, и из-за конфликтов из ровесниками, конечно, еще и случаи совершения преступлений против детей. Время после исчезновения ребенка - самое страшное для его близких. В зоне АТО мы уделяем наибольшее внимание розыску детей, ведь когда ребенок оказывается на улице один, есть большой риск, что он станет жертвой преступления", - написал Аброськин.

Напомним, 25 мая в мире отмечают День пропавших без вести детей. Именно в этот день в 1979 году в США из школы домой не вернулся шестилетний мальчик.