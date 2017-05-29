Экс-замминистра здравоохранения Василишина отпустили под залог

Печерский районный суд Киева отпустил под залог в 2 млн гривен экс-заместителя министра здравоохранения Романа Василишина, обвиняемого во взяточничестве. Об этом свидетельствует решение суда от 19 мая 2017 года.

Согласно документу, суд отказался рассматривать дело, поскольку при аресте подозреваемого была нарушена подсудность.

Суд пояснил, что получение неправомерной выгоды, согласно законодательству, является коррупционным деянием, и поэтому задержание Василишина относилось к компетенции Национального антикоррупционного бюро Украины, а не Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.

Таким образом, имело место нарушение процессуальных норм и решение прокурора об аресте Василишина было признано незаконным.

Решение подлежит апелляции в 7-дневный срок со дня оглашения.

Напомним, ранее прокуратура объявила Василишину о завершении расследования. Василишин был арестован 3 сентября 2016 года. Еще один подозреваемый является врачом Александровской клинической больницы столицы.

8 июля представители Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины задержали за взяточничество замминистра здравоохранения Романа Василишина. По словам главы СБУ Василия Грицака, задержанный организовал схему, согласно которой врачи одного из отделений Александровской клинической больницы должны были собирать с пациентов деньги за проведение операций. Кроме того, был задержан посредник.

"В целом во время задержания и обысков нами изъято более $50 тыс., 320 тыс. грн, другие доказательства преступной деятельности этих лиц", – сказал глава СБУ и добавил, что Василишин был задержан с поличным во время получения пятой взятки.

Поздно вечером 8 июля Днепровский райсуд Киева избрал для Василишина меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 2 млн грн. В случае внесения залога на подозреваемого будет возложена обязанность носить электронный браслет.

11 июля СМИ сообщили, что дочь Василишина внесла за него залог в сумме 2 млн грн.

Василишин был назначен замминистра здравоохранения – руководителем аппарата Минздрава в ноябре 2015 года. До этого он являлся главным врачом Центральной городской клинической больницы Киева (ЦГКБ, Александровская больница).