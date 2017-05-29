Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Экс-замминистра здравоохранения Василишина отпустили под залог

Экс-замминистра здравоохранения Василишина отпустили под залог

Экс-замминистра здравоохранения Василишина отпустили под залог
Роман Василишин / Фото: zn.ua

Суд отказался рассматривать дело, поскольку при аресте подозреваемого была нарушена подсудность

29.05.17 195
100

Печерский районный суд Киева отпустил под залог в 2 млн гривен экс-заместителя министра здравоохранения Романа Василишина, обвиняемого во взяточничестве. Об этом свидетельствует решение суда от 19 мая 2017 года.

Согласно документу, суд отказался рассматривать дело, поскольку при аресте подозреваемого была нарушена подсудность.

Суд пояснил, что получение неправомерной выгоды, согласно законодательству, является коррупционным деянием, и поэтому задержание Василишина относилось к компетенции Национального антикоррупционного бюро Украины, а не Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.

Таким образом, имело место нарушение процессуальных норм и решение прокурора об аресте Василишина было признано незаконным.

Решение подлежит апелляции в 7-дневный срок со дня оглашения.

Напомним, ранее прокуратура объявила Василишину о завершении расследования. Василишин был арестован 3 сентября 2016 года. Еще один подозреваемый является врачом Александровской клинической больницы столицы.

8 июля представители Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины задержали за взяточничество замминистра здравоохранения Романа Василишина. По словам главы СБУ Василия Грицака, задержанный организовал схему, согласно которой врачи одного из отделений Александровской клинической больницы должны были собирать с пациентов деньги за проведение операций. Кроме того, был задержан посредник.

"В целом во время задержания и обысков нами изъято более $50 тыс., 320 тыс. грн, другие доказательства преступной деятельности этих лиц", – сказал глава СБУ и добавил, что Василишин был задержан с поличным во время получения пятой взятки.

Поздно вечером 8 июля Днепровский райсуд Киева избрал для Василишина меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 2 млн грн. В случае внесения залога на подозреваемого будет возложена обязанность носить электронный браслет.

11 июля СМИ сообщили, что дочь Василишина внесла за него залог в сумме 2 млн грн.

Василишин был назначен замминистра здравоохранения – руководителем аппарата Минздрава в ноябре 2015 года. До этого он являлся главным врачом Центральной городской клинической больницы Киева (ЦГКБ, Александровская больница).

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Кабмин избрал аудитора НАБУ по своей квотеВ НАБУ рассказали, что ищут в окружном админсуде КиеваЛюди с нашивками НАБУ обыскивают здание Окружного админсуда Киева

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 5755
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 3475
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3272
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 6719
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 3056
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1247
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 1910
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 9090
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3220
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 3379
  1. Благодаря войне. Чем современные синоптики обязаны Первой мировой 3981 / 4525
  2. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 3965 / 6176
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 3937 / 5958
  4. Как выглядит сейчас легендарный ДАП 2430 / 2720
  5. Бойцы "Азова" задержаны за убийство, - Матиос 2305 / 2634
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Варшава 2261 / 2538
  7. Горячее "железо". Топ-5 смартфонов весны 2017 года 2212 / 2516
  8. Розенко заявил о недоработках в проекте пенсионной реформы 2153 / 2377
  9. В Интернете показали новые украинские танки "Оплот" 2142 / 2409
  10. Из Вселенной неожиданно исчезла звезда 1617 / 1924
  1. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 25 / 6176
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 24 / 5958
  3. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 19 / 3220
  4. Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству 11 / 779
  5. "Большая семерка" похвалила Украину за прогресс в реформах 11 / 1933
  6. Ко Дню города в Киеве состоялась парусная регата 8 / 578
  7. Благодаря войне. Чем современные синоптики обязаны Первой мировой 7 / 4525
  8. Переговоры с Трампом по климату на саммите G7 прошли крайне неудовлетворительно, – Меркель 7 / 1694
  9. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Варшава 6 / 2538
  10. Розенко заявил о недоработках в проекте пенсионной реформы 5 / 2377
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.