В Украине может появиться свой "Закон Меган"

Только в прошлом году в стране задокументировано более 400 половых преступлений в отношении детей

Полиция Донецкой области предлагает усилить ответственность за совершение преступлений против сексуальной неприкосновенности детей, в частности, будет инициировать принятие Верховной Радой так называемого "Закона Меган".

Об этом сегодня шла речь на совещании в Донецком главке полиции, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По словам начальника полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, в прошлом году на территории Украины задокументировано более 400 половых преступлений в отношении детей, но на самом деле их гораздо больше.

"Это латентные преступления, в течение многих лет преступники совершают преступления, насилуют детей и не несут наказания. В нашей стране сегодня самое гуманное отношение к людям, которые совершают преступления против будущего государства", - сказал Аброськин.

По словам заместителя министра внутренних дел Анастасии Деевой, "Закон Меган" – один из инструментов, который поможет выявлять сексуальных преступников и предотвращать повторные преступления.

"Но без активного привлечения местной власти и создания необходимой инфраструктуры помощи, в том числе - медицинской и психологической, комплексная система защиты детей невозможна", - добавила Деева.

Напомним, "Закон Меган Канка" был принят в США в 1996 году. Он назван в честь 7-летней девочки, которую изнасиловал и убил 33-летний педофил, который ранее уже отбывал наказание за растление двух малолетних девочек. Закон предусматривает создание открытой базы данных лиц, которые совершали сексуальные преступления, с опубликованием их персональных данных – имени, фамилии, фото и место проживания. Таким образом, каждый гражданин может в Интернете проверить, не имеет ли их сосед или школьный учитель судимости за половые преступления. В некоторых штатах можно встретить плакаты, которые оповещают об отсутствии педофилов в городе. Также закон обязывает насильников пожизненно сообщать в органы полиции о смене места своего проживания и работы. Информация вносится в реестр только после судебного решения.