Оцифровать чиновника. Почему развитие электронной демократии в Украине нельзя останавливать

За последние три года гражданским обществом был разработан и внедрён ряд инструментов электронной демократии, которые заложили фундамент для дальнейших сдвигов, способных стать фатальными для консервативной бюрократической элиты

После Революции достоинства украинцы возлагали большие надежды на быстрые позитивные перемены. Но, к сожалению, постсоветская система круговой поруки оказалась прочнее, чем многие думали. Практически единственной сферой, где революция уверенно побеждает, остаётся внедрение цифровых технологий в процесс государственного управления. Большинство перемен, вызванных "электронной демократией", практически необратимы. Но предстоит сделать ещё больше.

Если на итоги реформ, проводящихся в Украине в течение последних трёх лет, посмотреть с точки зрения объективных показателей, можно увидеть парадоксальную ситуацию. С одной стороны, результаты реформаторских усилий выглядят очень и очень скромными, если не сказать больше. По показателю уровня институционального развития — а это главный фактор конкурентоспособности страны по версии Всемирного экономического форума — Украина оказалась на 129-й позиции из 138 стран. Уровень институционального развития является исходной точкой прочих реформ. Ведь он отражает способность государства учреждать и обеспечивать соблюдение благоприятных для общества и бизнеса правил игры, управлять процессом изменений.

Неудивительно, что в мировом рейтинге восприятия коррупции Украина традиционно застряла на последнем, в этот раз 131-м месте, рядом с Россией и Ираном. А недавнее исследование компании Ernst & Young наглядно подтвердило и так всем известный факт: не только чиновники, но и руководство крупных украинских компаний без зазрения совести готово давать взятки ради повышения своей прибыли. В этом антирейтинге Украина заняла первое место в мире.

Впрочем, это и так понятно и предсказуемо. Парадокс состоит в том, что при более чем скромных результатах в институциональном развитии Украина в 2016 году заняла 32-е место среди 193 стран — членов ООН по индексу электронного участия, значительно опередив Бельгию, Латвию и даже Швейцарию.

32-е место среди 193 стран — членов ООН по индексу электронного участия заняла Украина

Объяснение парадокса достаточно просто, хоть и не лежит на поверхности. Дело в том, что за изменения в цифровой сфере взялся украинский "креативный класс", для которого цифровая среда понятна и естественна. Для сформировавшегося в 90-х годах отечественного истеблишмента и чиновников, наоборот, электронные сервисы — terra incognita. Они неадаптированы к миру современных технологий и не видят в нём серьёзной угрозы для себя. Данный разрыв и обусловил успех "электронных реформ": именно в этом направлении "креативному классу" удалось достичь значительных прорывов. Грубо говоря, нерадивых чиновников решили не перевоспитывать, а просто-напросто "оцифровать".

За последние три года гражданским обществом был разработан и внедрён ряд инструментов электронной демократии, которые заложили фундамент для дальнейших сдвигов, способных стать фатальными для консервативной бюрократической элиты. Бюджеты участия и порталы государственных данных, система ProZorro и электронные декларации чиновников — все эти нововведения, пусть не так радикально, как хотелось бы, решают важные для общества задачи. В частности, расшатывают сложившуюся за два десятка лет систему управления со всеми её неписаными правилами и "понятиями", значительно увеличивают стоимость коррупции и повышают прозрачность принятия государственных решений на любом уровне власти.

Однако для форсированного наступления граждан на косность бюрократической системы этого мало. Необходимо как минимум ещё три важных шага.

Во-первых — узаконить императивность электронной демократии. Электронные петиции при всей их полезности лишь обращают внимание общества и чиновников на проблемы. Даже если проблему, поднятую петицией, уже нельзя просто проигнорировать, её по-прежнему можно "заболтать" и оставить в том же состоянии, прикрывшись законодательными отговорками. В отличие от петиций, референдумы, в частности, локальные и по местным вопросам, могут заставить власть подчиняться воле граждан.

То есть задача состоит в том, чтобы добиться законодательной возможности для граждан запускать референдумы по народной инициативе через интернет, как это уже работает с петициями. В США, Швейцарии и Германии жители путём референдумов активно вносят и принимют законы, изменяют конституции, ветируют решения органов власти, распускают парламенты, принимают международные соглашения и делают другие интересные вещи.

Для бюрократической системы обойти "цифровую демократию" — задача практически невыполнимая

Во-вторых — сделать возможной массовую электронную идентификацию. Пользователей электронно-цифровых подписей в Украине лишь несколько миллионов человек — при том что только такая форма цифровой идентификации сегодня признаётся юридически значимой. Это обстоятельство не позволяет массово использовать все возможности электронной демократии. Ключевым решением является законодательное расширение сферы применения BankID (банковского профиля) для идентификации граждан, как это в своё время сделали у себя флагманы электронного правительства — Эстония и Финляндия.

Наконец, необходимо повысить цифровую грамотность населения. Сегодня украинцы используют интернет для того, чтобы смотреть фильмы, слушать музыку и читать новости. Однако в мире трансформирующая сила цифровых коммуникаций широко известна и очевидна. Именно она позволяет людям контролировать расходование бюджетных средств и процесс принятия решений. И самое замечательное то, что для бюрократической системы обойти "цифровую демократию" — задача практически невыполнимая. Для этого надо запретить или ограничить интернет. Но в современном мире это равноценно самоубийству.