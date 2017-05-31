Арбитраж Стокгольма отменил запрет Газпрома на реэкспорт газа в Украину

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" и полностью отменил запрет на реэкспорт природного газа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Решение Стокгольмского арбитражного института сегодня дает ответы на правовые вопросы в споре относительно контракта 2009 года о поставках газа между "Нафтогазом" и "Газпромом"… Их позиция по ключевым вопросам оказалась следующей:

1) Условие "бери или плати" (львиная доля финансовых требований "Газпрома") упразднена полностью;

2) Запрет реэкспорта отменен полностью;

3) Формула цены пересмотрена с 2014 года - европейская цена", - сообщила она.

По словам Зеркаль, главный интерес нашей страны заключается в том, чтобы поставки газа в Украину базировались на европейских принципах и правилах функционирования рынка газа, что прописано в Договоре об учреждении Энергетического сообщества и Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, Украина в лице национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" судится с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Объем взаимных претензий составляет десятки миллиардов долларов.