Суд оправдал бывшего "министра" "ЛНР"

Кременской районный суд в Луганской области оправдал Сергея Баранова, который в "ЛНР" был "министром угольной промышленности и энергетики". Об этом сообщает 5 канал.

Судьи приняли решение, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств причастности Баранова к созданию террористической группировки.

"Суд судил Баранова Сергея Александровича по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Признать не виновным и оправдать из-за недоказанности совершения им этих уголовных правонарушений", - зачитал решение судья Кременского районного суда Валерий Ковалев.

Прокуратура утверждала, что в мае-августе 2014 года Баранов занимал на должность "министра угольной промышленности, топлива и энергетики" в террористической организации "ЛНР ". Прокуроры требовали лишить свободы подсудимого на 10 лет.

Защита Баранова утверждала, что "министром" он был назначен против своей воли. В июне 2014 года он якобы был похищен террористами и в плену узнал, что жизнь жены под угрозой, из-за чего и согласился на сотрудничество с боевиками.

Напомним, Красноармейский районный суд Донецкой области приговорил к 8 годам лишения свободы 41-летнего жителя Марьинки, корректировавшего артиллерийский огонь боевиков "ДНР".