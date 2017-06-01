В Украине запретили движение грузовиков в жаркие дни

Ограничение будет действовать в течение лета

С 10 часов утра до 22 вечера, если температура воздуха превышает 28 градусов, водители фур не должны выезжать на трассы и дороги.

Об этом сообщил пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

"Такие меры необходимы для обеспечения безопасности как водителей, так и сохранения украинских автодорог. Потому что именно высокая температура и большой вес груза приводят к наибольшим разрушениям асфальтобетонных покрытий: на дорогах образуется колейность, наплывы, оползни и другие деформации", - говорится в сообщении.

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Асфальтовое покрытие имеет на 15 градусов выше температуру. Из-за этого тяжеловесный транспорт может легко повредить автодороги.

В агентстве отметили, что общая сумма убытков, которые наносят недобросовестные водители грузовиков, ежегодно достигает 3 миллиардов гривен.

Напомним, Гройсман хочет отдать 5 млрд грн от спецконфискации на украинские дороги.