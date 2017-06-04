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Вятрович рассказал, почему не демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать
Фото из открытых источников

Вятрович рассказал, почему не демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать

 Проблема – в способе демонтажа и необходимых для этого деньгах

04.06.17 918
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Демонтаж герба СССР на монументе "Родина-мать" тормозят только техническая и финансовая проблемы. Об этом сообщил председатель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает УНН.

"Сейчас единственная проблема, которая на самом деле мешает демонтажу герба - это техническая проблема (каким образом сделать это: срезанием или наложением чего-то). И, очевидно, финансовая, потому что это требует определенных дополнительных ресурсов. Я надеюсь, что мы уже дойдем до практических инженерных решений, и уже вскоре этот герб будет устранен со щита "Родины-матери". Тем более, что этот памятник является одной из визитных карточек Киева, и очень плохо, что эта визитная карточка помечена тоталитарной символикой ", - отметил Вятрович.

При этом он отметил, что действующее законодательство Украины об охране культурного наследия не препятствует демонтажу герба.

"Согласно закону "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне", этот памятник не может быть демонтирован. Вместе с тем памятник содержит элемент, который четко запрещен другим законом. ... Даже если он посвящен Второй мировой войне, он не может быть инструментом пропаганды, которая запрещена законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Противоречий между этими законами нет", - заявил он.

По словам Вятровича, законодательство об авторском праве и смежных правах также не может быть основанием для отказа от демонтажа герба СССР.

"Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов" не предусматривает вообще никакой разницы относительно форм собственности или какого-то авторства, которые стояли на пути устранения символов тоталитарного режима".

Кроме того, Вятрович подчеркнул, что внесение Минкультом 16 декабря 2016 года монумента "Родина-мать" в Госреестр недвижимых памятников Украины тоже не препятствует демонтажу советской символики. "Это никоим образом не мешает демонтировать советский герб со щита", - сказал он.

При этом Вятрович отметил, что ориентировочную дату демонтажа назвать пока не готов.

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