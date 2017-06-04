Враг провел 14 обстрелов, – штаб АТО

Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
С начала суток по состоянию на 18:00 противник 14 раз открывал огонь по опорным пунктам ВС Украины. Потерь среди бойцов сил АТО не было.
Приморское направление. Здесь ситуация остается самой напряженной. Особенно вблизи поселка Водяное, где противник в течение дня несколько раз совершал обстрелы наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На том же участке линии фронта пророссийские незаконные вооруженные формирования из минометов калибра 82 мм били по оборонным укреплениям ВС Украины недалеко Красногоровки. У Талаковки и Гнутово огонь вели вражеские снайперы. Также в начале суток украинских защитников Талаковки бандиты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Донецкое направление. Еще в темное время суток на этой части линии соприкосновения противник из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров обстрелял опорные пункты сил АТО в районе Зайцево и в пригороде Авдеевки. Утром и в течение дня там установилось относительное затишье.
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Луганское направление. Лишь один раз боевики применяли оружие против украинских военных на этом направлении. Сразу после полуночи пророссийские бандформирования из крупнокалиберных пулеметов совершили обстрел наших позиций у Новоалександровки. Позже вражеской огневой активности здесь зафиксировано не было.