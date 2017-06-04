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Главная » Страна » Враг провел 14 обстрелов, – штаб АТО
Враг провел 14 обстрелов, – штаб АТО
Фото: 112.ua
Ситуация в Донбассе

Враг провел 14 обстрелов, – штаб АТО

Наиболее напряженная обстановка – на приморском направлении

04.06.17 17
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Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток по состоянию на 18:00 противник 14 раз открывал огонь по опорным пунктам ВС Украины. Потерь среди бойцов сил АТО не было.

Приморское направление. Здесь ситуация остается самой напряженной. Особенно вблизи поселка Водяное, где противник в течение дня несколько раз совершал обстрелы наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На том же участке линии фронта пророссийские незаконные вооруженные формирования из минометов калибра 82 мм били по оборонным укреплениям ВС Украины недалеко Красногоровки. У Талаковки и Гнутово огонь вели вражеские снайперы. Также в начале суток украинских защитников Талаковки бандиты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Донецкое направление. Еще в темное время суток на этой части линии соприкосновения противник из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров обстрелял опорные пункты сил АТО в районе Зайцево и в пригороде Авдеевки. Утром и в течение дня там установилось относительное затишье.

Луганское направление. Лишь один раз боевики применяли оружие против украинских военных на этом направлении. Сразу после полуночи пророссийские бандформирования из крупнокалиберных пулеметов совершили обстрел наших позиций у Новоалександровки. Позже вражеской огневой активности здесь зафиксировано не было.

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