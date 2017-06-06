А Диоген якобы вообще советовал использовать в качестве государственного языка украинский

Брат бывшего президента Виктора Ющенко, экс-народный депутат Петр Ющенко заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада".

Ющенко рассказал о существовании некой цивилизации, которая объединяла 70 народностей. Украина в нее входила, хотя и находилась на ее границе.

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"Украина, которая стоит на границе, — да, Украина – это окраина, только окраина цивилизации", - уверен брат экс-президента.

Древнегреческие философы, по его словам, тоже говорили на украинском языке, а Диоген якобы вообще советовал использовать его в качестве государственного.

Напомним, Кабмин ввел платную аттестацию на знание украинского языка для кандидатов в госслужащие.