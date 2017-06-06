Депутаты внесли законопроекты о медреформе в повестку дня Рады

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроекты, в которых заложены основы медицинской реформы. Об этом сообщает 112 Украина.
Депутаты поддержали рассмотрение альтернативных законопроектов №6327 и 6327-1 о государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств 247 голосами.
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А законопроекты №6329 и 6329-1 про внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины включили в план работы парламента 249 голосами.
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий предположил, что депутаты могут рассмотреть законопроекты по медицинской реформе в первом чтении уже на этой неделе.