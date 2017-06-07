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Инфографика Здоровеньки будем. Как украинцы относятся к реформе здравоохранения Ульяны Супрун
Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроекты, в которых заложены основы медицинской реформы. Документы могут рассмотреть в первом чтении уже на текущей неделе. Фокус выяснил, как украинцы относятся к реформе здравоохранения, предложенной главой Минздрава Ульяной Супрун
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