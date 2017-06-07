Кабмин сегодня займется строительными работами и СИЗО

Кабинет министров Украины на заседании, в среду, 7 июня утвердил следующую повестку дня.

Во-первых, он намерен утвердить перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по завершению которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Во-вторых, назначить правительственного уполномоченного по гендерной политике.

В третьих, Кабмин намерен утвердить критерий, по которому оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере градостроительства и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного контроля органами государственного архитектурно-строительного контроля.

В-четвертых, правительство хочет утвердить план мероприятий по реализации концепции популяризации Украины в мире и продвижения интересов Украины в мировом информационном пространстве.

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В-пятых, Кабмин планирует утвердить перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться в 2017 году за счет средств государственного фонда регионального развития.

В - шестых, правительство намерено утвердить финансовый план государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" на 2017 год и рассмотреть некоторые вопросы деятельности НАК "Нафтогаз Украини".

Кроме того, Кабмин намерен внести изменения в перечень обстоятельств, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения или накопления налогового долга, и доказательств существования таких обстоятельств, а также внести изменения в порядок составления, рассмотрения, утверждения и основным требованиям к выполнению смет бюджетных учреждений.

И, наконец, правительство намерено рассмотреть порядок оптимизации деятельности следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний.

Напомним, Кабмин ухудшил прогноз инфляции и роста ВВП на этот год.