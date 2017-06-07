Ан-132D – первый самолет в линейке "Антонова" без российских комплектующих

Госпредприятие "Антонов" показало уникальные кадры испытательного полета самолета Ан-132D.

Новый украинский Ан-132D впервые поднялся в воздух 31 марта 2017 года, это первый самолет в линейке "Антонова" без российских комплектующих.

Особенностью самолета является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, высокогорных и неподготовленных аэродромах.

Грузоподъемность Ан-132D – 9,2 т, длина – 24,537 м, высота – 8,8 м, размах крыла – 29,2 м.