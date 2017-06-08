В Раде не хватило голосов для принятия второго законопроекта о медреформе

Верховная Рада отклонила законопроект № 6329 и альтернативный № 6329-1 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Об этом сообщает 112 Украина.

Документ поддержали только 163 депутата. За повторное первое чтение высказались 197 парламентариев, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 209.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что данный законопроект является техническим. Он направлен на то, чтобы можно было воплотить нормы законопроекта № 6327, в котором прописаны основы медреформы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ предлагает, чтобы из госбюджета финансировалась первичная, вторичная и третичная помощь, государственные программы общественного здоровья и меры преодоления угроз и последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут негативно влиять на здоровье населения (эпидемии, вспышки инфекционных болезней и др).

Внедрение нового подхода к разграничению расходов между бюджетами предлагается начать с 1 января 2018 года для первичной медицинской помощи, и с 1 января 2020 года – для вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.

Чтобы постепенно перейти на новую модель финансирования, предлагается ввести переходный период на 2018-2019. В течение этого времени предлагается предоставить Кабмину возможность финансирования отдельных видов вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, а также расходов на выполнение отдельных государственных программ медицинской помощи и общественного здоровья путем медицинской субвенции из Государственного бюджета.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств. Соответствующее решение поддержали 227 депутатов.