Укроборонпром предложил сотрудничество с отечественным ВПК 16 странам

Украинские предприятия могут модернизировать технику советских образцов, а также наладить совместное производство вооружения

Государственный концерн "Укроборонпром" предложил 16 странам сотрудничество с украинским военно-промышленным комплексом. Об этом заявил заместитель генерального директора по развитию Концерна Артур Херувимов на встрече с иностранными послами, передает пресс-служба концерна.

"Наши предприятия сделали существенный шаг вперед - имея опыт участия военной техники в гибридной войне, мы существенно улучшили и углубили модернизацию существующих образцов и начали производство новейших образцов техники. Вся эта техника доказала свою боеспособность на передовой", - заявил Херувимов.

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Он заявил, что украинские предприятия могут модернизировать технику советских образцов, а также наладить совместное производство вооружения, беспилотных летательных аппаратов, средств связи и продукции военно-морского назначения.