Поставки ATACMS, снарядов и не только: в Минобороны назвали главные темы "Рамштайн-21"

По словам представителя ведомства Дмитрия Лазуткина, среди прочего участники встречи будут обсуждать налаживание поставок военной помощи и разработку алгоритмов логистики.

Related video

26 апреля при участии союзников Украины состоится очередная встреча в формате "Рамштайн". Среди основных вопросов на заседании будет поставка ВСУ снарядов и ракет ATACMS. Об этом спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил в эфире телемарафона.

Он отметил, шо на сегодняшнем "Рамштайне" речь будет идти о налаживании поставок военной помощи, а также создании алгоритмов логистики.

"Речь пойдет прежде всего о поставках оружия, о поставках снарядов различных калибров, прежде всего 155-мм. Кроме того, речь идет о том, что Украине будут поставлять боеприпасы ATACMS", — сказал представитель оборонного ведомства.

Отдельно Дмитрий Лазуткин напомнил, что перед заседанием "Рамштайн" союзники объявили о новых пакетах помощи Украине. Речь идет о США, Великобритании, Дании, Эстонии и других странах.

"В рамках того 1 млрд долларов (новый пакет помощи от США, — ред.), который уже начал работать, если говорить о той помощи, которая поступает, то там предусмотрены и боеприпасы для HIMARS, и снаряды, и бронемашины Bradley, которые эффективно работают на поле боя", — отметил спикер Минобороны.

Важно

Генсек НАТО высказался относительно предложения о передаче "Рамштайн" под контроль Альянса

Отметим, что 26 апреля 2022 года члены Контактной группы по обороне Украины провели первое заседание. Таким образом, сегодняшняя двадцать первая встречи будет проходить в юбилейную дату. Заседание партнеров Киева состоится в формате онлайн.

19 марта глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на 20-й встрече в формате "Рамштайн" обсуждались варианты пакета помощи, который поможет ВСУ пойти в наступление.

Также 25 апреля Фокус писал, что США готовят пакет военной помощи Украине на 6 миллиардов долларов, но он не поступит в Киев быстро, поскольку документ предусматривает производство оружия в Соединенных Штатах через подписание контрактов с американскими компаниями.