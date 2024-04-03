Генсек НАТО высказался относительно предложения о передаче "Рамштайн" под контроль Альянса

По мнению Столтенберга, такое решение может обеспечить более стабильную поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

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Формат "Рамштайн" и другие инициативы партнеров, направленные на дальнейшую поддержку Украины, должны иметь более надежную основу, поскольку Киев таким образом гарантированно получит поддержку в долгосрочной перспективе. Об этом перед началом встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Он дал положительную оценку "коалиции возможностей", формату "Рамштайн" и другим многонациональным и двусторонним инициативам, однако указал на необходимость предоставить этому более надежную и институциональную основу, чтобы гарантировать предсказуемость и преданность на длительный срок.

В то же время глава Альянса ответил на вопрос о перспективе передачи "Рамштейна" под контроль НАТО в качестве "меры пресечения", если следующим президентом США станет Дональд Трамп. По словам Столтенберга, Украина получает поддержку не только от Соединенных Штатов. На самом деле половина всей военной помощи Киеву поступает от европейских партнеров и Канады. В то же время именно США — это самый большой союзник, от которого украинская армия получает больше всего вооружения. Поэтому из-за того, что в Конгрессе США не удалось достичь соглашения о новом пакете помощи Украине, продолжение этой поддержки имеет последствия.

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По словам Столтенберга, именно проблемы с финансированием помощи от США являются одной из причин, почему Украина вынуждена нормировать количество артиллерийских снарядов.

"Они имеют проблемы с противостоянием российским силам, которые имеют подавляющую военную силу, поскольку те могут превзойти их по вооружению, имея больше боеприпасов и артиллерии", — добавил генеральный секретарь.

Напомним, 3 апреля глава МИД Великобритании Дэвид Камерон предложил членам Североатлантического альянса увеличить расходы на помощь Украине для противостояния российскому вторжению.

К тому же 31 марта стало известно, что Литва и Финляндия положительно высказались относительно введения в Украину войск Североатлантического альянса.