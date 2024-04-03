Генсек НАТО висловився щодо пропозиції про передавання "Рамштайну" під контроль Альянсу

На думку Столтенберга, таке рішення може забезпечити більш стабільну підтримку України у довгостроковій перспективі.

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Формат "Рамштайн" та інші ініціативи партнерів, спрямовані на подальшу підтримку України, повинні мати більш надійну основу, оскільки Київ в такий спосіб гарантовано отримає підтримку у довгостроковій перспективі. Про це перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Він дав позитивну оцінку "коаліції можливостей", формату "Рамштайн" та іншим багатонаціональним та двостороннім ініціативам, проте вказав на необхідність надати цьому більш надійну та інституційну основу, аби гарантувати передбачуваність і відданість на тривалий термін.

Водночас глава Альянсу відповів на питання про перспективу передачі "Рамштайну" під контроль НАТО у якості "запобіжного заходу", якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп. За словами Столтенберга, Україна отримує підтримку не лише від Сполучених Штатів. Насправді половина всієї військової допомоги Києву надходить від європейських партнерів та Канади. Водночас саме США – це найбільший союзник, від якого українська армія отримує найбільше озброєння. Тому через те, що в Конгресі США не вдалося досягнути угоди про новий пакет допомоги Україні, продовження цієї підтримки має наслідки.

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За словами Столтенберга, саме проблеми з фінансуванням допомоги від США є однією з причин, чому Україна вимушена нормувати кількість артилерійських снарядів.

"Вони мають проблеми з протистоянням російським силам, які мають переважну військову силу, оскільки ті можуть перевершити їх по озброєнню, маючи більше боєприпасів та артилерії", — додав генеральний секретар.

Нагадаємо, 3 квітня глава МЗС Великобританії Девід Камерон запропонував членам Північноатлантичного альянсу збільшити видатки на допомогу Україні для протистояння російському вторгненню.

До того ж 31 березня стало відомо, що Литва і Фінляндія позитивно висловилися щодо введення до України військ Північноатлантичного альянсу.