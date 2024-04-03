"Маємо продовжувати ключову підтримку України": Британія готує гучне звернення до членів НАТО

За словами глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона, Альянс працюватиме над тим, щоб Київ продовжував робити значні кроки на шляху до членства в блоці.

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Глава МЗС Британії Девід Кемерон висуває ініціативу щодо стимулювання членів НАТО до збільшення видатків на оборону, збільшення виробництва військової техніки та надання розширеної підтримки Україні у сфері безпеки у світлі тривалої російської агресії та зростаючих загроз міжнародній стабільності. Про це повідомили в МЗС Британії.

Крім того, у джерелі також заявили, що цю тему також буде обговорено на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі.

Кемерон наголосив на важливості продовження підтримки України, підкресливши, що на його думку, Україна сьогодні ближче до НАТО, ніж будь-коли.

"Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил", — йдеться в повідомленні МЗС Британії.

У Міністерстві закордонних справ Британії також заявили, що, на думку всіх учасників Альянсу, Україна має перспективи на вступ до НАТО, і Велика Британія продовжуватиме підтримувати українські зусилля з досягнення цієї мети.

"Ми повинні продовжувати надавати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні", — стверджує Кемерон.

Він додав, що у світлі тривалої російської агресії та зростаючих глобальних загроз, члени НАТО повинні підвищити активність і збільшити витрати на оборону, щоб забезпечити безпеку і стабільність у світі.

Нагадаємо, 2 квітня The Financial Times повідомило, що НАТО створює новий фонд, щоб допомагати Україні замість США. За даними журналістів, великий пакет допомоги можуть надати Києву як відчутну підтримку за підсумками липневого саміту НАТО. Замість конкретних кроків щодо вступу до Альянсу, що багато представників НАТО вважають для України неможливим.