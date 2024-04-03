Саміт НАТО 2024: у Держдепі анонсували розробку "дорожньої карти" вступу України до Альянсу

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на тому, що союзники під час саміту НАТО у Вільнюсі минулого року запевнили, що Україна вступить до Альянсу.

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Союзники у Вашингтоні обговорять розробку "дорожньої карти" вступу України до Альянсу. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції зі Стефаном Сежурне, міністром закордонних справ Франції.

Він обговорив із французьким колегою питання членства України та майбутнє проведення саміту у Вашингтоні. Детально цю тему порушуватимуть на зустрічі керівників МЗС держав блоку в Брюсселі.

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Блінкен наголосив на тому, що союзники під час саміту НАТО у Вільнюсі минулого року запевнили, що Україна вступить до блоку. Посадовець розповів, аби мати гарну і ясну "дорожню карту", потрібно обговорити план дій на саміті у Вашингтоні.

"Дійсно буде сфокусований на тому, як ми можемо розробити цю "дорожню карту", – пояснив Блінкен.

Він уточнив, що відповідна "дорожня карта" стане "необхідним містком", який надасть Україні можливість бути членом НАТО.

Вступ до НАТО – плани України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що робитиме Україна у 2024 році. Зі слів президента, наша держава повинна повністю реалізувати рішення стосовно відкриття перемовин з Євросоюзом та підготувати відповідний процес перемовин. Окрім того, Києву варто виробити систему відносин і комунікації з членами НАТО. Керівник держави провів тривалу нараду щодо планів на 2024 рік у відносинах із партнерами в Євросоюзі та в НАТО.

Зеленський 27 грудня заявляв, що Україні чи не найскладніше в Європі стати членом НАТО. З його слів, дипломати повинні будуть розв'язувати проблему з майбутнім членством Києва в Альянсі. Від цього залежатиме стабільність на континенті.

Керівник МЗС Дмитро Кулеба на прикладі стільців пояснив, чи чекають на Україну в НАТО. Генсек альянсу Єнс Столтенберг під час зустрічі в Брюсселі вказав українському міністру на його місце. Це сталося у всіх на очах і підтвердило новий статус України на таких зустрічах.

Нагадаємо, 2 квітня The Financial Times повідомило, що НАТО створює новий фонд, щоб допомагати Україні замість США. За даними журналістів, великий пакет допомоги можуть надати Києву як відчутну підтримку за підсумками липневого саміту НАТО. Замість конкретних кроків щодо вступу до Альянсу, що багато представників НАТО вважають для України неможливим.