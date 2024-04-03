Саммит НАТО 2024: в Госдепе анонсировали разработку "дорожной карты" вступления Украины в Альянс

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что союзники во время саммита НАТО в Вильнюсе в прошлом году заверили, что Украина вступит в Альянс.

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Союзники в Вашингтоне обсудят разработку "дорожной карты" вступления Украины в Альянс. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции со Стефаном Сежурне, министром иностранных дел Франции.

Он обсудил с французским коллегой вопрос членства Украины и будущее проведение саммита в Вашингтоне. Детально эту тему будут поднимать на встрече руководителей МИД государств блока в Брюсселе.

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Блинкен отметил, что союзники во время саммита НАТО в Вильнюсе в прошлом году заверили, что Украина вступит в блок. Чиновник рассказал, чтобы иметь хорошую и ясную "дорожную карту", нужно обсудить план действий на саммите в Вашингтоне.

"Действительно будет сфокусирован на том, как мы можем разработать эту "дорожную карту", — пояснил Блинкен.

Он уточнил, что соответствующая "дорожная карта" станет "необходимым мостиком", который предоставит Украине возможность быть членом НАТО.

Вступление в НАТО — планы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет делать Украина в 2024 году. По словам президента, наше государство должно полностью реализовать решение об открытии переговоров с Евросоюзом и подготовить соответствующий процесс переговоров. Кроме того, Киеву следует выработать систему отношений и коммуникации с членами НАТО. Руководитель государства провел длительное совещание относительно планов на 2024 год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и в НАТО.

Зеленский 27 декабря заявлял, что Украине едва ли не сложнее всего в Европе стать членом НАТО. По его словам, дипломаты должны будут решать проблему с будущим членством Киева в Альянсе. От этого будет зависеть стабильность на континенте.

Руководитель МИД Дмитрий Кулеба на примере стульев объяснил, ждут ли Украину в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг во время встречи в Брюсселе указал украинскому министру на его место. Это произошло у всех на глазах и подтвердило новый статус Украины на таких встречах.

Напомним, 2 апреля The Financial Times сообщило, что НАТО создает новый фонд, чтобы помогать Украине вместо США. По данным журналистов, большой пакет помощи могут предоставить Киеву как ощутимую поддержку по итогам июльского саммита НАТО. Вместо конкретных шагов по вступлению в Альянс, что многие представители НАТО считают для Украины невозможным.