Если Путин нападет: увеличит ли Европа поддержку Украины из-за риска вторжения РФ

В Главном управлении разведки (ГУР МОУ) заявляют о том, что Владимир Путин сейчас максимально сосредоточен на возможном военном противостоянии с Европой и НАТО. Означает ли это, что европейские партнеры Украины, осознавая риски для себя, усилят разноплановую поддержку официального Киева, выяснял Фокус.

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В ближайшее время Владимир Путин будет сосредоточен на возможном противостоянии с Европой и НАТО, заявил в понедельник, 1 апреля представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

По его словам, стратегия России в отношении Украины осталась неизменной. В первую очередь, речь идет о полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

В то же время, добавил Скибицкий "после фарса, который в России называют выборами, диктатор сосредоточится на продолжении агрессивной политики".

"Он (Путин — ред.) прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти, и сейчас будет пытаться решать те задачи, которые стоят перед ним в отношении Украины и не только. Активная подготовка к противостоянию с Европой, с НАТО — уже началась на уровне заявлений и именно на это будут сейчас сосредоточены все усилия РФ", — акцентировал Вадим Скибицкий.

Владимир Путин в 344-м армейском авиационном центре боевой подготовки и перехода летного состава. Тверская область РФ, 27 марта 2024 года Фото: Getty Images

Между тем мнения экспертов относительно того, заставит ли риск гипотетического вторжения России на территории европейских стран, заставит их усилить поддержку Украины, несколько разделились.

Много претензий к Западу и мало к себе

Политолог Игорь Лосев скептически смотрит на то, что угроза столкновения с Россией заставит Европу действовать более решительно в плане поддержки Украины.

"Мы должны надеяться и полагаться прежде всего на самих себя. К большому сожалению, мы 30 лет не занимались своей оборонной промышленностью и ВСУ", — констатировал эксперт в разговоре с Фокусом.

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"Ну, а что касается Европы, и конкретно соседей, то поляки, думаю, как-то выкрутятся, а мадьяры — занимают враждебную позицию и это факт, от которого никуда не деться. Румыны же занимают позицию "так-сяк". Они не готовы к совместным действиям и пытаются найти свой путь, думая, что им удастся найти общий язык с Россией. Они с РФ не поладят, поскольку Россия будет стремиться сделать их своей колонией", — добавил Игорь Лосев.

Вместе с тем, по его убеждению, если в пожарном режиме начать наводить порядок с оборонкой и мобилизацией, тогда Украина сможет выстоять и без большой помощи из Европы.

"Так что нужно начинать с себя, потому что мы много претензий предъявляем Западу, который не виноват в том, что мы десятилетиями не занимались своей обороноспособностью. Никто за нас воевать не будет, и еще далеко не факт, что нам окажут большую помощь. Нам вообще могут перестать ее оказывать и что тогда, капитулировать? Тогда придет Россия и всех здесь нас вырежет или загонит в концентрационные лагеря, вот и все", — резюмирует Игорь Лосев.

Европейцы просыпаются и двигаются

Гораздо менее пессимистичен в своих оценках директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Европа уже аккумулирует свои усилия, а 7 стран даже рассматривают ту возможность, о которой сказал Макрон, а именно — о развертывании своих войск в Украине . Поэтому я думаю, что европейцы, особенно те, которые имеют общую границу с РФ, четко и трезво осознают существующую угрозу", — отмечает политолог в комментарии Фокусу.

Виталий Бала убежден, что именно в этом контексте Путин недавно делал заявления о том, что, мол, никуда дальше идти он не собирается и нападение на Европу — это чушь.

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"Но эти заявления — ничто иное, как российская специальная информационная операция, направленная на то, чтобы максимально уменьшить поддержку Украины со стороны ее союзников. Не думаю, что операция будет удачной, ведь экономический потенциал стран Европы достаточен и для более весомой поддержки Украины", — акцентирует политолог.

Отметив, что европейцы "сейчас хотят создать такой же долг как было при ковиде", чтобы направить эти средства на вооружение и себя, и Украины", Виталий Бала подытоживает: "К сожалению, кроме Венгрии и Словакии этот вопрос тормозит Германия, а решения в ЕС принимаются единогласно. Наряду с тем, эксперты Бундестага на днях пришли к выводу, что развертывание войск в Украине даже одной страны — члена НАТО не противоречит международному праву и не означает, что весь Альянс должен вступать в войну. Так что на самом деле, европейцы движутся и это не может не радовать".

Вторжение в Европу возможно, потому что Россия находится на кураже

В том, что угроза российского наступления на Европу действительно существует, не сомневается политолог-международник аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.

"Постепенно, а именно, начиная с 2024 года окончательные сомнения относительно возможности проведения Россией операции против европейских стран в экспертной среде исчезли окончательно. Единственное, что существует разница в оценках, когда именно это может произойти. Сейчас уже звучат предположения, что это вполне возможно в конце текущего — начале следующего года", — отмечает Дмитрий Левусь в разговоре с Фокусом.

По его словам, общая тенденция такова, что "в принципе мы можем говорить об увеличении европейской поддержки Украины".

"Убежден, что противникам мысли о нарастающей угрозе РФ торпедировать эту поддержку будет крайне трудно. То есть, европейская поддержка Украины непременно будет расти. Другое дело — какими темпами это все будет происходить", — добавляет эксперт.

Что касается возможности непосредственно нападения РФ, например, на страны Балтии, то оно, по мнению политолога, вполне вероятно, "потому что после так называемых выборов президента, Россия находится на определенном кураже".

Владимир Путин в 344-м армейском авиационном центре боевой подготовки и перехода летного состава. Тверская область РФ, 27 марта 2024 года Фото: Getty Images

"Судя по заявлениям, которые в последнее время звучат из РФ, они готовы расширять свою агрессию и эта тональность, кстати, очень напоминает ту, что имела место незадолго до полномасштабного нападения на Украину. В частности, речь идет о выдвижении ультиматумов к НАТО, чтобы оно убралось к границам 1997 года и так далее. И пока в Европе до конца не развернулось производство и отсутствует политическое единство, россияне прибегают уже и к откровенным провокациям вроде пролета ракет через польское воздушное пространство", — констатирует Дмитрий Левусь.

При этом эксперт не исключает, что "планы России на самом деле могут быть "более авантюрными и смелыми", чем это представляют некоторые европейцы, которые говорят о реальном риске в течение 2-5 лет.

Именно о том, что Россия может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году заявил недавно президент Польши Анджей Дуда. А тем временем страны Балтии уже полным ходом укрепляют свои границы с РФ.

То есть, четкое осознание того, что одной только Украиной так называемая "спецоперация" Кремля может не ограничиться, у европейцев есть. Вопрос заключается лишь в том, хватит ли им воли, времени и разнопланового ресурса, осуществляя превентивные меры на своей территории, одновременно активизироваться в плане помощи Украине.

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