"Сосредоточены все усилия": в ГУР рассказали о планах Путина на следующий президентский срок

По словам замглавы разведки Вадима Скибицкого, российский президент намерен не только продолжать террор в Украине, но и хочет активизировать свои действия на Западе. Подготовка к противостоянию с НАТО началась.

Related video

Несколько недель назад Владимира Путина избрали в очередной раз на должность президента Российской Федерации. Теперь он может активно сосредоточиться на противостоянии с Европой. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий в интервью Security talks.

По его словам, после выборов президента вражеский глава государства намерен заняться новой агрессией. В его планах начать агрессию в отношении стран НАТО. А вот то, что касается Украины, то Кремль пока что не собирается менять стратегию. В первую очередь речь идет о том, чтобы взять полностью под свой контроль Донецкую и Луганскую области. Это видно по последним активным штурмовым действиям ВС РФ на поле боя.

Соответственно, можно сделать выводы о том, что после переизбрания Владимир Путин продолжит свою агрессивную политику.

"Он прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти, и сейчас будет решать те задачи, которые стоят перед ним в отношении Украины и не только. Такая активная подготовка к возможному противостоянию вообще с Европой, с НАТО, с США — это уже началось на уровне заявлений. Именно на это будут сейчас сосредоточены все усилия", — заявил Вадим Скибицкий.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что РФ создает информационные условия для войны против НАТО, о чем сказано в отчете ISW. По данным аналитиков, противник пытается влиять на чужие страны, где не действует юрисдикция Кремля. В частности речь идет о постсоветских государствах. В результате Москва может использовать "нарушение законов" для возможной агрессии против Запада.