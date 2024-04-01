"Зосереджені всі зусилля": у ГУР розповіли про плани Путіна на наступний президентський термін

За словами заступника голови розвідки Вадима Скібіцького, російський президент має намір не тільки продовжувати терор в Україні, а й хоче активізувати свої дії на Заході. Підготовка до протистояння з НАТО почалася.

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Кілька тижнів тому Володимира Путіна обрали вкотре на посаду президента Російської Федерації. Тепер він може активно зосередитися на протистоянні з Європою. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький в інтерв'ю Security talks.

За його словами, після виборів президента ворожий глава держави має намір зайнятися новою агресією. У його планах почати агресію щодо країн НАТО. А ось те, що стосується України, то Кремль поки що не збирається змінювати стратегію. Насамперед йдеться про те, щоб узяти повністю під свій контроль Донецьку і Луганську області. Це видно з останніх активних штурмових дій ЗС РФ на полі бою.

Відповідно, можна зробити висновки про те, що після переобрання Володимир Путін продовжить свою агресивну політику.

"Він пройшов цей черговий етап безпосереднього утримання влади, і зараз буде вирішувати ті завдання, які стоять перед ним щодо України і не тільки. Така активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, з НАТО, зі США — це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля", — заявив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, що РФ створює інформаційні умови для війни проти НАТО, про що йдеться у звіті ISW. За даними аналітиків, противник намагається впливати на чужі країни, де не діє юрисдикція Кремля. Зокрема йдеться про пострадянські держави. У результаті Москва може використовувати "порушення законів" для можливої агресії проти Заходу.