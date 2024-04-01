За даними аналітиків, противник намагається впливати на чужі країни, де не діє юрисдикція Кремля. Зокрема йдеться про пострадянські держави. У результаті Москва може використати "порушення законів" для можливої агресії проти Заходу.

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Росія могла почати працювати над створенням інформаційних умов, які дадуть їй змогу в майбутньому здійснити ескалацію проти країн НАТО. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 31 березня.

За даними аналітиків, Кремль замислюється над тим, що в майбутньому можливий конфлікт з Альянсом, тому вже заздалегідь створюються умови, які мають нібито виправдати агресію.

Зокрема йдеться про пострадянські країни, де у Росії абсолютно немає правової юрисдикції. Москва хоче, щоб російські федеральні закони в таких державах забезпечувалися повною мірою.

"Генеральний прокурор Росії Ігор Краснов заявив 31 березня, що Росія продовжуватиме відстоювати своє право, всупереч міжнародному праву, застосовувати російське федеральне законодавство до посадовців країн НАТО і пострадянських держав за їхні дії, вчинені на території їхніх власних країн, де російські суди не мають юрисдикції, незважаючи на визнання того, що судове переслідування в таких справах буде "нереальним", — ідеться в повідомленні.

Аналітики згадали, що російське Міністерство внутрішніх справ раніше оголосило в розшук низку чиновників із країн НАТО за те, що ті нібито порушили закони РФ. При цьому вони перебували в цей момент на території своїх держав.

Усе це, вважають в ISW, може свідчити про те, що Москва веде інформаційну кампанію для майбутньої агресії проти Альянсу.

"Спроби Кремля застосувати свої федеральні закони до чиновників НАТО за дії в їхніх власних країнах фактично заперечують суверенітет цих держав і є частиною російських зусиль зі створення інформаційних умов, що виправдовують можливу ескалацію Росії проти країн НАТО в майбутньому", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що міністр оборони Естонії розповів, для чого РФ конфлікт із НАТО. На думку Ханно Певкура, у Талліні чітко усвідомлюють, що Кремль і надалі ставитиметься вороже до своїх сусідів і може влаштовувати провокації. Завдання Альянсу в цей час зробити все для того, щоб не допустити протистояння.