Головна мета Путіна: міністр оборони Естонії розповів, для чого РФ конфлікт із НАТО

За словами Ханно Певкура, у Талліні чітко усвідомлюють, що Кремль далі ставитиметься вороже до своїх сусідів і може влаштовувати провокації. Завдання Альянсу в цей час зробити все для того, щоб не допустити протистояння.

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Президент Росії Володимир Путін ставить перед собою багато цілей. Туди входить не тільки захоплення України, а й агресія проти Заходу. Детальніше про це висловився міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, у Талліна немає ілюзій стосовно того, що Росія прийде до демократії. Є чітке розуміння того, що Кремль найближчим часом вороже ставитиметься до сусідніх держав, тому необхідно більше вкладатись в оборону — не менше 3% ВВП.

"Дуже важливо розуміти: якщо Путін атакує неважливо яку країну — Естонію, Латвію, Румунію або Болгарію — він атакує НАТО. Це означає, що він вступає у війну з НАТО. Його мета в Україні не тільки анексувати регіони або захопити країну. Його мета також полягає в тому, щоб принизити Захід і показати, що той колективно не впорався. І таку саму мету він переслідує, коли замислюється про напад на будь-яку з країн НАТО. Він, звичайно, сподівається, що Альянс не відреагує", — заявив Ханно Певкур.

Окремо естонський міністр оборони додав, що надії Москви марні, адже Альянс зобов'язаний буде відреагувати і захищатиме кожен метр території союзників.

Відповідно, фраза "Хочеш миру — готуйся до війни" ідеально вписується в сучасні реалії, адже Заходу необхідно зробити все, що від нього залежить, щоб цього не сталося, вважає Ханно Певкур.

Нагадаємо, 26 березня повідомлялося, що РФ атакує Європу через 2-4 роки, якщо переможе в Україні, про що заявив колишній головнокомандувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес. За його словами, Захід спав із 2008 року, коли почалося вторгнення Кремля в Грузію. Тепер же варто не допустити "переходу на наступний рівень". НАТО потрібно готуватися вже зараз.