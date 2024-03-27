Главная цель Путина: министр обороны Эстонии рассказал, для чего РФ конфликт с НАТО

По словам Ханно Певкура, в Таллине четко осознают, что Кремль дальше будет относиться враждебно к своим соседям и может устраивать провокации. Задача Альянса в это время сделать все для того, чтобы не допустить противостояния.

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Президент России Владимир Путин ставит перед собой много целей. Туда входит не только захват Украины, но и агрессия против Запада. Подробнее об этом высказался министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью "Телеграфу".

По его словам, у Таллина нет иллюзий касаемо того, что Россия придет к демократии. Есть четкое понимание того, что Кремль в ближайшее время будет враждебно относиться к соседним государствам, поэтому необходимо больше вкладываться в оборону — не менее 3% ВВП.

"Очень важно понимать: если Путин атакует неважно какую страну — Эстонию, Латвию, Румынию или Болгарию — он атакует НАТО. Это значит, что он вступает в войну с НАТО. Его цель в Украине не только аннексировать регионы или захватить страну. Его цель также состоит в том, чтобы унизить Запад и показать, что тот коллективно не справился. И такую же цель он преследует, когда задумывается о нападении на какую-либо из стран НАТО. Он, конечно, надеется, что Альянс не отреагирует", — заявил Ханно Певкур.

Отдельно эстонский министр обороны добавил, что надежды Москвы напрасны, ведь Альянс обязан будет отреагировать и будет защищать каждый метр территории союзников.

Соответственно, фраза "Хочешь мира — готовься к войне" идеально вписывается в современные реалии, ведь Западу необходимо сделать все, что от него зависит, чтобы этого не произошло, считает Ханно Певкур.

Напомним, 26 марта сообщалось, что РФ атакует Европу через 2-4 года, если победит в Украине, о чем заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. По его словам, Запад спал с 2008 года, когда началось вторжение Кремля в Грузию. Теперь же стоит не допустить "перехода на следующий уровень". НАТО нужно готовиться уже сейчас.