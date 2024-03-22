"Мы на прицеле у Путина": у Запада есть 5 лет на подготовку к обороне, — немецкий генерал

По словам генинспектора Бундесвера Карстена Бройера, текущая военная ситуация в Украине не позволяет говорить о "замораживании" конфликта. При этом Москва может готовить новую агрессию против стран НАТО.

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У Запада может быть всего несколько лет на то, чтобы подготовиться к войне с Россией. Москва будет готова напасть в ближайшем будущем. Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью Funke Mediengruppe.

По его словам, нельзя допускать мысли о том, что война в Украине будет "заморожена", ведь для этого нет никаких предпосылок. Прекращение огня должно быть принято двумя сторонами, однако сейчас вряд ли это возможно. Кроме того, практически всегда замороженные конфликты в будущем возобновляются с особой интенсивностью.

"Текущая военная ситуация в Украине делает замораживание войны ни возможным, ни желательным", — заявил Карстен Бройер.

Отдельно немецкий генерал высказался о том, что угроза со стороны России для европейского континента с каждым днем увеличивается. В частности речь идет про страны НАТО.

Соответственно, по оценке Карстена Бройера, есть чуть больше пяти лет для того, чтобы полноценно подготовиться к агрессии Кремля. Нужно сделать все для того, чтобы защитить себя от возможных воздушных налетов.

При этом, российский президент Владимир Путин даже не скрывает свои планы на Запад. То есть нападение Москвы на одну из стран НАТО, говорит далее немецкий генерал, всего лишь дело времени. Это могут быть как кибератаки, так и дроны с ракетами.

"Мы видим, что Россия будет способна вести войну против стран НАТО через пять-восемь лет. К тому времени мы в Германии также должны быть в состоянии отразить такую атаку. Это означает, что у нас есть пять лет на подготовку к обороне… Мы на прицеле у Путина", — подытожил Карстен Бройер.

Напомним, 16 марта сообщалось, что Россия готовится напасть на НАТО с 2026 года, о чем заявили представители немецкой спецслужбы. Журналисты получили доступ к правительственному отчету разведки, которая считает, что РФ может пойти на конфронтацию со странами Балтии или с Финляндией.