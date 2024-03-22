"Ми на прицілі у Путіна": у Заходу є 5 років на підготовку до оборони, — німецький генерал

За словами генінспектора Бундесверу Карстена Броєра, поточна військова ситуація в Україні не дає змоги говорити про "заморожування" конфлікту. При цьому Москва може готувати нову агресію проти країн НАТО.

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У Заходу може бути всього кілька років на те, щоб підготуватися до війни з Росією. Москва буде готова напасти в найближчому майбутньому. Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр в інтерв'ю Funke Mediengruppe.

За його словами, не можна допускати думки про те, що війна в Україні буде "заморожена", адже для цього немає жодних передумов. Припинення вогню має бути ухвалене двома сторонами, проте зараз навряд чи це можливо. Крім того, практично завжди заморожені конфлікти в майбутньому поновлюються з особливою інтенсивністю.

"Поточна військова ситуація в Україні робить заморожування війни ні можливим, ні бажаним", — заявив Карстен Броєр.

Окремо німецький генерал висловився про те, що загроза з боку Росії для європейського континенту з кожним днем збільшується. Зокрема йдеться про країни НАТО.

Відповідно, за оцінкою Карстена Броєра, є трохи більше п'яти років для того, щоб повноцінно підготуватися до агресії Кремля. Потрібно зробити все для того, щоб захистити себе від можливих повітряних нальотів.

При цьому, російський президент Володимир Путін навіть не приховує свої плани на Захід. Тобто напад Москви на одну з країн НАТО, каже далі німецький генерал, всього лише справа часу. Це можуть бути як кібератаки, так і дрони з ракетами.

"Ми бачимо, що Росія буде здатна вести війну проти країн НАТО через п'ять-вісім років. На той час ми в Німеччині також повинні бути в змозі відбити таку атаку. Це означає, що у нас є п'ять років на підготовку до оборони… Ми на прицілі у Путіна", — підсумував Карстен Броєр.

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що Росія готується напасти на НАТО з 2026 року, про що заявили представники німецької спецслужби. Журналісти отримали доступ до урядового звіту розвідки, яка вважає, що РФ може піти на конфронтацію з країнами Балтії або з Фінляндією.