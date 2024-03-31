Все больше прифронтовых стран НАТО поддерживают идею введения войск в Украину, — FT

По данным журналистов, западные партнеры отмечают, что важно было дать понять РФ, что союзники Киева будут готовы ввести свои войска в Украину.

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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула справедливость предложений президента Франции Эммануэля Макрона относительно необходимости показать РФ, что границы поддержки Украины со стороны западных стран определены. Он также выразил мнение о возможном введении войск на территорию страны. Об этом она сказала в интервью Financial Times.

"Сейчас не время отправлять войска на землю, и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", — подчеркнула она.

Высказывания дипломата свидетельствуют о том, что передовые члены НАТО поддерживают позицию Макрона после его недавнего высказывания относительно войны в Украине, где он предупреждал о важности победы над Москвой для обеспечения европейской безопасности.

В то же время Валтонен отметила, что вовсе было не ошибочно держать РФ в догадках о том, что партнеры Украины будут готовы это сделать.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните тоже положительно отозвалась на попытку Макрона создать "стратегическую неопределенность".

"Мы не имеем ничего против. Если мы решим, что хотим коллективно потратить 100 миллиардов евро на усиление нашей обороны и хотим выпустить облигации для их финансирования, то это не имеет ничего общего с бережливостью", — заверила Валтонен.

Журналисты добавили, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните тоже положительно отозвалась на попытку Макрона создать "стратегическую неопределенность".

"Что мне понравилось в двух недавних заявлениях президента Макрона, так это то, что он сказал, что на самом деле, почему мы должны навязывать себе красные линии, когда Путин, по сути, не имеет никаких красных линий?" — отметила она.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на встрече с руководителями политических партий 7 марта, заявил, что Франция не ставит "никаких границ" и "никаких красных линий" в своей поддержке Украины, которая находится в состоянии войны с Россией.