Дедалі більше прифронтових країн НАТО підтримують ідею введення військ в Україну, — FT

За даними журналістів, західні партнери зазначають, що важливо було дати зрозуміти РФ, що союзники Києва будуть готові ввести свої війська в Україну.

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Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен підкреслила справедливість пропозицій президента Франції Еммануеля Макрона щодо необхідності показати РФ, що межі підтримки України з боку західних країн визначено. Він також висловив думку про можливе введення військ на територію країни. Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times.

"Зараз не час відправляти війська на землю, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звісно, ми не повинні нічого виключати", — наголосила вона.

Висловлювання дипломата свідчать про те, що передові члени НАТО підтримують позицію Макрона після його нещодавнього висловлювання щодо війни в Україні, де він попереджав про важливість перемоги над Москвою для забезпечення європейської безпеки.

Водночас Валтонен зазначила, що зовсім було не помилково тримати РФ у здогадках про те, що партнери України будуть готові це зробити.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте теж позитивно відгукнулася на спробу Макрона створити "стратегічну невизначеність".

"Ми не маємо нічого проти. Якщо ми вирішимо, що хочемо колективно витратити 100 мільярдів євро на посилення нашої оборони і хочемо випустити облігації для їх фінансування, то це не має нічого спільного з ощадливістю", — запевнила Валтонен.

Журналісти додали, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте теж позитивно відгукнулася на спробу Макрона створити "стратегічну невизначеність".

"Що мені сподобалося у двох нещодавніх заявах президента Макрона, то це те, що він сказав, що насправді, чому ми маємо нав'язувати собі червоні лінії, коли Путін, по суті, не має жодних червоних ліній?" — зазначила вона.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на зустрічі з керівниками політичних партій 7 березня, заявив, що Франція не ставить "жодних меж" і "жодних червоних ліній" у своїй підтримці України, яка перебуває у стані війни з Росією.