Вступ до НАТО та ЄС: Зеленський розповів, що робитиме Україна у 2024 році (відео)

За словами президента, Україна повинна повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів з ЄС і підготувати переговорну рамку. Крім того, Києву потрібно виробити систему відносин і комунікації з членами НАТО.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен лідер країни НАТО має відчути, що Альянс після об'єднання з Україною стане значно сильнішим. Про пріоритети України Зеленський розповів у новому відеозверненні.

Глава держави заявив, що провів тривалу нараду щодо планів на 2024 рік у відносинах із партнерами в Євросоюзі та в НАТО.

"(Обговорювалися, — ред.) наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які ми розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання", — зазначив Зеленський.

За словами президента, на нараді були присутні голова Верховної Ради, глава уряду і профільний віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони і його перший заступник, "міжнародники" ОП, а також глава ОП.

"Пріоритети наші зрозумілі: повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів, підготувати нашу переговорну рамку з Євросоюзом, також напрацювати таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер повністю відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильнішим", — сказав президент.

Володимир Зеленський про плани України на 2024 рік

Зазначимо, що 27 грудня Зеленський заявляв, що Україні чи не найскладніше в Європі стати членом НАТО. За його словами, дипломати повинні будуть вирішити проблему з майбутнім членством Києва в Альянсі. Від цього залежатиме стабільність на континенті.

Нагадаємо, що глава МЗС Дмитро Кулеба на прикладі стільців пояснив, чи чекають на Україну в НАТО. Під час зустрічі в Брюсселі генсек альянсу Єнс Столтенберг вказав українському міністру на його місце. Це сталося у всіх на очах і підтвердило новий статус України на таких зустрічах.