"Должны продолжать ключевую поддержку Украины": Британия готовит громкое обращение к членам НАТО

По словам главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, Альянс будет работать над тем, чтобы Киев продолжал предпринимать значительные шаги по пути к членству в блоке.

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Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон выдвигает инициативу по стимулированию членов НАТО к увеличению расходов на оборону, увеличению производства военной техники и предоставлению расширенной поддержки Украине в сфере безопасности в свете длительной российской агрессии и растущих угроз международной стабильности. Об этом сообщили в МИД Британии.

Кроме того, в источнике также заявили, что эта тема также будет оговорена на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Кэмерон подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, подчеркнув, что по его мнению, Украина сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо.

"Он будет поощрять членов Альянса присоединиться к возглавляемым Великобританией инициативам по закупке стандартных ракет и боеприпасов НАТО для украинских Вооруженных сил", — говорится в сообщении МИД Британии.

В Министерстве иностранных дел Британии также заявили, что, по мнению всех участников Альянса, Украина имеет перспективы на вступление в НАТО, и Великобритания будет продолжать поддерживать украинские усилия по достижению этой цели.

"Мы должны продолжать оказывать критически важную поддержку, необходимую Украине для победы в войне", — утверждает Кэмерон.

Он добавил, что в свете длительной российской агрессии и нарастающих глобальных угроз, члены НАТО должны повысить активность и увеличить расходы на оборону, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в мире.

Напомним, 2 апреля The Financial Times сообщило, что НАТО создает новый фонд, чтобы помогать Украине вместо США. По данным журналистов, большой пакет помощи могут предоставить Киеву как ощутимую поддержку по итогам июльского саммита НАТО. Вместо конкретных шагов по вступлению в Альянс, что многие представители НАТО считают для Украины невозможным.