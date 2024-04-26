Постачання ATACMS, снарядів і не лише: у Міноборони назвали головні теми "Рамштайн-21"

За словами речника відомства Дмитра Лазуткіна, зокрема учасники зустрічі будуть обговорювати налагодження постачання військової допомоги та розроблення алгоритмів логістики.

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26 квітня за участі союзників України відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Серед основних питань на засіданні буде постачання ЗСУ снарядів та ракет ATACMS. Про це спікер Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив в етері телемарафону.

Він зазначив, що у сьогоднішньому "Рамштайні" буде йтися про налагодження постачання військової допомоги, а також створення алгоритмів логістики.

"Йтиметься передусім про постачання зброї, про постачання снарядів різних калібрів, передусім 155-мм. Крім того, йдеться про те, що Україні будуть постачати боєприпаси ATACMS", — сказав представник оборонного відомства.

Окремо Дмитро Лазуткін нагадав, що перед засіданням "Рамштайн" союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні. Йдеться про США, Велику Британію, Данію, Естонію та інші країни.

"У рамках того 1 млрд доларів (новий пакет допомоги від США, — ред.), який вже почав працювати, якщо говорити про ту допомогу, яка надходить, то там передбачені і боєприпаси для HIMARS, і снаряди, і бронемашини Bradley, які ефективно працюють на полі бою", — зазначив речник Міноборони.

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Зазначимо, що 26 квітня 2022 року члени Контактної групи з оборони України провели перше засідання. Отже, сьогоднішня двадцять перша зустрічі буде проходити у ювілейну дату. Засідання партнерів Києва відбудеться у форматі онлайн.

19 березня глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що на 20-й зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорювалися варіанти пакету допомоги, який допоможе ЗСУ піти у наступ.

Також 25 квітня Фокус писав, що США готують пакет військової допомоги Україні на 6 мільярдів доларів, але він не надійде до Києва швидко, оскільки документ передбачає виробництво зброї у Сполучених Штатах через підписання контрактів з американськими компаніями.