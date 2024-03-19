Їдемо з пакетом, який влаштує наші війська: Умєров підбив підсумки "Рамштайну" (відео)

За словами міністра оборони України, протягом наступних двох тижнів Україна отримає від своїх партнерів пакет допомоги, який підійде українським військам для потенційних наступальних операцій.

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Протягом наступних двох тижнів Україна отримає від своїх партнерів пакет допомоги, який знадобиться для потенційних наступальних операцій. Про це заявив Радіо Свобода міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За його словами, Україна впродовж найближчих двох тижнів отримає від партнерів допомогу, яка "влаштує наші війська".

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"Фокус був на артилерії, повітряній обороні, всьому, що стосується нашої потреби в ракетах, ми отримали цю допомогу і їдемо з результатами. Сподіваюся, найближчим часом, уже до 15 днів, уже розпочнеться розвантаження. Артилерії буде надано достатньо на перший крок, плануємо ще й збільшити виробництво, тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська", — сказав Умєров.

Він наголосив, що під час сьогоднішнього 20-го засідання в форматі "Рамштайн" коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні.

"Боєприпаси — те, чого критично потребують наші воїни. Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм, та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресора", — наголосив Умєров.

За словами міністра оборони, західні партнери пообіцяли посилити і ППО України для захисту українських міст від російських обстрілів.

"Буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони. Я вдячний Міністру оборони Німеччини, який зазначив, що небо над Україною належить українцям. Тому наше спільне завдання — забезпечити перевагу України в повітрі", — сказав Умєров.

Він додав, що допомогти закрити наше небо мають також винищувачі F16 і Україна разом із партнерами працює, аби літаки були у ЗСУ якнайшвидше.

"Маємо декілька нових країн, які приєднались до дронової коаліції та зробили внески. Першими результатами цієї коаліції стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні. Також обговорюємо можливість інвестицій в українське виробництво тих БпЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою", — додав міністр.

Засідання у форматі "Рамштайн" 19 березня: що відомо

19 березня в Німеччині відбулося 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України, на якому головує очільник Пентагона Ллойд Остін. Це його перший закордонний візит після шпиталізації. Клуб у форматі "Рамштайн" збирається на тлі критичної нестачі в Україні боєприпасів та помітного просування ЗС РФ на сході України.

За результатами засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США заявив, що повертається до США, сповнений рішучості підтримувати допомогу Україні. На його думку, зараз увага партнерів зосереджена на забезпеченні невідкладних потреб ЗСУ на полі бою і наданні допомоги для довгострокової перспективи.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що обговорення постачання крилатих ракет Taurus Україні може відвернути увагу від основних оборонних потреб Києва. На його думку, має бути достатня кількість артилерійських боєприпасів, далекобійна ракетна артилерія та розвиватися ППО.

Також Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн", заявив, що Україна також отримає 10 000 артилерійських снарядів із запасів Бундесверу.

Попереднє засідання учасників Контактної групи з питань оборони України було 14 лютого. Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про старт роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої доєдналися вже 15 країн.