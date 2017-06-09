Медпомощь детям, материнство и родовспоможение будут оплачиваться из госбюджта, – Ковтонюк

Также государство будет гарантировать "медицинскую часть" паллиативной помощи

Медицинская помощь детям, материнство и родовспоможение будут покрываться за счет государственного бюджета. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает Интерфакс-Украина.

"Роды, материнство и детство будут покрываться государством и входить в гарантированный пакет", – сказал Ковтонюк, комментируя включение в государственный гарантированный пакет медицинских услуг медицинской помощи детям и родовспоможение.

Комментируя включение в гарантированный госпакет паллиативной помощи, замминистра подчеркнул, что государство будет гарантировать "медицинскую часть" такой помощи.

"Социальной помощью и уходом занимается Минсоцполитики, но медицинская часть (паллиативной помощи) будет покрываться полностью", – сказал он.

"Сейчас в Украине начинают появляться хосписы, в больницах открываются паллиативные отделения. Если мы немного подтолкнем развитие этой системы, то появятся соответствующе медицинские учреждения", – считает Ковтонюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина подписала Хартию прав умирающего ребенка

Ранее сообщалось, Верховная Рада за заседании 8 июня 227 голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных.