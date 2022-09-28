Грозит до 5 лет тюрьмы: ГБР вручило подозрение бывшему заместителю Уляны Супрун (фото)

Павла Ковтонюка обвиняют в служебной халатности при подписании документов о закупке программного обеспечения для реестра живых доноров и нанесении ущерба в 1,9 млн гривен.

Related video

Бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отреагировал на подозрение, которое ему было предъявлено сотрудниками Государственного бюро расследований. Об этом экс-замглавы Минздрава написал в своем личном Facebook.

Подозрение заместителю Уляны Супрун — позиция Госбюро расследований

В частности, Павел Ковтонюк прокомментировал пресс-релиз Госбюро расследований, в котором говорилось о вручении бывшему топ-чиновнику подозрения в служебной халатности, в результате чего государству якобы был нанесен ущерб в размере 1,9 млн гривен.

"Высокопоставленное лицо подписало акт приема-передачи программного обеспечения реестра живых доноров гемопоэтических стволовых клеток Prometheus, однако оно не было передано в министерство исполнителями заказа. Это заблокировало образование и функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации органов и других анатомических материалов, и ее последующее интегрирование в соответствующие информационные системы других стран", — отметили в ГБР.

Правоохранители также подчеркнули, что если вина экс-замминистра будет доказана в суде — ему грозит до 5 лет лишения свбоды. Стоит отметить, что в пресс-релизе ГБР не упоминается ФИО бывшего топ-чиновника, которому было предъявлено подозрение.

[ + – ] ГБР вручило подозрение экс-замминистра здравоохранения Павлу Ковтонюку [ + – ] ГБР вручило подозрение экс-замминистра здравоохранения Павлу Ковтонюку

Подозрение заместителю Уляны Супрун — как отреагировал Павел Ковтонюк

Через какое-то время Павел Ковтонюк, работавший в министерстве здравоохранения в команде Уляны Супрун, подтвердил, что именно ему были выдвинуты обвинения в служебной халатности. По словам экс-замминистра, предъявление подозрения стало для него неожиданностью, и в рамках этого производства он ранее давал показания в статусе свидетеля.

Павел Ковтонюк также удивился, что после процессуальных действий в медиа массово появились манипулятивные сообщения со ссылкой на неназванных источников.

"Обвинение состоит только в одном: преступной халатности на должности. Никакого присвоения средств или помощи кому-то присвоить средства мне никто не инкриминирует. В халатности меня обвиняют только на основе того, что моя подпись стоит под документами по закупке программного обеспечения, которое дает доступ к международному реестру доноров костного мозга. Это программное обеспечение, как сказано в подозрении, не использовалось в дальнейшем", — продолжил соратник Уляны Супрун и добавил, что действительно подписал эти документы в 2018 году.

Договоры, по словам Ковтонюка, были правильно заверены, а закупка ПО осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. Как отмечает экс-замминистра, если бы эта сделка не была проведена — в 2019 году не стартовала бы долгожданная реформа в области трансплантации костного мозга от неродственных доноров. В проведении подобных операций ежегодно нуждаются около 70-100 детей с тяжелыми болезнями.

Минздрав, как утверждает Ковтонюк, ожидал, что Украина интегрируется в большую международную базу доноров для детей и взрослых, и для этого требовался доступ к реестру с закупкой программного обеспечения. Экс-замминистра здравоохранения подчеркнул, что досудебное расследование продолжается и пока речь идет только о предъявлении подозрения.

"Подобная скорость вручения мне подозрения и медийности вызывает множество вопросов. У меня такие же ощущения, какие были во времена, когда наша команда в Минздраве находилась под постоянными атаками. Буду защищать свою репутацию и не сомневаюсь в результате", — резюмировал Ковтонюк, комментируя обвинения в своей адрес.

[ + – ] Павел Ковтонюк отреагировал на подозрение от ГБР [ + – ] Павел Ковтонюк отреагировал на подозрение от ГБР

Павел Ковтонюк — бывший заместитель министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год, работавший в команде Уляны Супрун. Также Павел Ковтонюк является соучредителем Украинского центра здравоохранения (UHC).

Напомним, в 2017 году Фокус записал интервью с Павлом Ковтонюком, в ходе которого тогдашний замглавы Минздрава рассказывал о госпитальных округах, электронных рецептах и "черной" врачебной кассе.

Также сообщалось, что Павел Ковтонюк подал в отставку с должности замглавы Минздрава в августе 2019 года. Из профильного министерства с ним также ушли Уляна Супрун и другой ее заместитель Александр Линчевский.