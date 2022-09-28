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Политика

Грозит до 5 лет тюрьмы: ГБР вручило подозрение бывшему заместителю Уляны Супрун (фото)

Павел Ковтонюк Уляна Супрун Минздрав МОЗ
ГБР вручило подозрение экс-замминистра здравоохранения Павлу Ковтонюку

Павла Ковтонюка обвиняют в служебной халатности при подписании документов о закупке программного обеспечения для реестра живых доноров и нанесении ущерба в 1,9 млн гривен.

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Бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отреагировал на подозрение, которое ему было предъявлено сотрудниками Государственного бюро расследований. Об этом экс-замглавы Минздрава написал в своем личном Facebook.

Подозрение заместителю Уляны Супрун — позиция Госбюро расследований

В частности, Павел Ковтонюк прокомментировал пресс-релиз Госбюро расследований, в котором говорилось о вручении бывшему топ-чиновнику подозрения в служебной халатности, в результате чего государству якобы был нанесен ущерб в размере 1,9 млн гривен.

"Высокопоставленное лицо подписало акт приема-передачи программного обеспечения реестра живых доноров гемопоэтических стволовых клеток Prometheus, однако оно не было передано в министерство исполнителями заказа. Это заблокировало образование и функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации органов и других анатомических материалов, и ее последующее интегрирование в соответствующие информационные системы других стран", — отметили в ГБР.

Правоохранители также подчеркнули, что если вина экс-замминистра будет доказана в суде — ему грозит до 5 лет лишения свбоды. Стоит отметить, что в пресс-релизе ГБР не упоминается ФИО бывшего топ-чиновника, которому было предъявлено подозрение.

Павел Ковтонюк подозрение замминистра МОЗ Минздрав ГБР халатность Fullscreen
ГБР вручило подозрение экс-замминистра здравоохранения Павлу Ковтонюку
Павел Ковтонюк подозрение замминистра МОЗ Минздрав ГБР халатность Fullscreen
ГБР вручило подозрение экс-замминистра здравоохранения Павлу Ковтонюку

Подозрение заместителю Уляны Супрун — как отреагировал Павел Ковтонюк

Через какое-то время Павел Ковтонюк, работавший в министерстве здравоохранения в команде Уляны Супрун, подтвердил, что именно ему были выдвинуты обвинения в служебной халатности. По словам экс-замминистра, предъявление подозрения стало для него неожиданностью, и в рамках этого производства он ранее давал показания в статусе свидетеля.

Павел Ковтонюк также удивился, что после процессуальных действий в медиа массово появились манипулятивные сообщения со ссылкой на неназванных источников.

"Обвинение состоит только в одном: преступной халатности на должности. Никакого присвоения средств или помощи кому-то присвоить средства мне никто не инкриминирует. В халатности меня обвиняют только на основе того, что моя подпись стоит под документами по закупке программного обеспечения, которое дает доступ к международному реестру доноров костного мозга. Это программное обеспечение, как сказано в подозрении, не использовалось в дальнейшем", — продолжил соратник Уляны Супрун и добавил, что действительно подписал эти документы в 2018 году.

Договоры, по словам Ковтонюка, были правильно заверены, а закупка ПО осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. Как отмечает экс-замминистра, если бы эта сделка не была проведена — в 2019 году не стартовала бы долгожданная реформа в области трансплантации костного мозга от неродственных доноров. В проведении подобных операций ежегодно нуждаются около 70-100 детей с тяжелыми болезнями.

Минздрав, как утверждает Ковтонюк, ожидал, что Украина интегрируется в большую международную базу доноров для детей и взрослых, и для этого требовался доступ к реестру с закупкой программного обеспечения. Экс-замминистра здравоохранения подчеркнул, что досудебное расследование продолжается и пока речь идет только о предъявлении подозрения.

"Подобная скорость вручения мне подозрения и медийности вызывает множество вопросов. У меня такие же ощущения, какие были во времена, когда наша команда в Минздраве находилась под постоянными атаками. Буду защищать свою репутацию и не сомневаюсь в результате", — резюмировал Ковтонюк, комментируя обвинения в своей адрес.

Павел Ковтонюк подозрение замминистра МОЗ Минздрав ГБР халатность Fullscreen
Павел Ковтонюк отреагировал на подозрение от ГБР
Павел Ковтонюк подозрение замминистра МОЗ Минздрав ГБР халатность Fullscreen
Павел Ковтонюк отреагировал на подозрение от ГБР

Павел Ковтонюк — бывший заместитель министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год, работавший в команде Уляны Супрун. Также Павел Ковтонюк является соучредителем Украинского центра здравоохранения (UHC).

Напомним, в 2017 году Фокус записал интервью с Павлом Ковтонюком, в ходе которого тогдашний замглавы Минздрава рассказывал о госпитальных округах, электронных рецептах и "черной" врачебной кассе.

Также сообщалось, что Павел Ковтонюк подал в отставку с должности замглавы Минздрава в августе 2019 года. Из профильного министерства с ним также ушли Уляна Супрун и другой ее заместитель Александр Линчевский.