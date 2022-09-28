Загрожує до 5 років ув'язнення: ДБР вручило підозру колишньому заступнику Уляни Супрун (фото)

Павла Ковтонюка звинувачують у службовій недбалості під час підписання документів про закупівлю програмного забезпечення для реєстру живих донорів та заподіяння збитків у 1,9 млн гривень.

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Колишній заступник міністерки охорони здоров'я Павло Ковтонюк відреагував на підозру, яку йому пред'явили співробітники Державного бюро розслідувань. Про це ексзаступник голови МОЗ написав у своєму особистому Facebook.

Підозра заступнику Уляни Супрун — позиція Держбюро розслідувань

Зокрема, Павло Ковтонюк прокоментував пресреліз Держбюро розслідувань, в якому йшлося про вручення колишньому топчиновнику підозри у службовій недбалості, внаслідок чого державі нібито завдано збитків у розмірі 1,9 млн гривень.

"Високопоставлена особа підписала акт прийому-передачі програмного забезпечення реєстру живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин Prometheus, проте його не передали до міністерства виконавці замовлення. Це заблокувало утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, та її подальше інформаційні системи інших країн", — зазначили у ДБР.

Правоохоронці також наголосили, що якщо вину ексзаступника міністра доведуть у суді — йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Варто зазначити, що в пресрелізі ДБР не згадується ПІБ колишнього топчиновника, якому пред'явлено підозру.

[ + – ] ДБР вручило підозру ексзаступнику міністерки охорони здоров'я Павлу Ковтонюку [ + – ] ДБР вручило підозру ексзаступнику міністерки охорони здоров'я Павлу Ковтонюку

Підозра заступнику Уляни Супрун — як відреагував Павло Ковтонюк

Через якийсь час Павло Ковтонюк, який працював у міністерстві охорони здоров'я у команді Уляни Супрун, підтвердив, що саме йому висунуто звинувачення у службовій недбалості. За словами ексзаступника міністерки, пред'явлення підозри стало для нього несподіванкою, і в межах цього провадження він раніше давав свідчення у статусі свідка.

Павло Ковтонюк також здивувався, що після процесуальних дій у медіа масово з'явилися маніпулятивні повідомлення із посиланням на неназвані джерела.

"Звинувачення полягає лише в одному: злочинній недбалості на посаді. Жодного присвоєння коштів чи допомоги комусь привласнити кошти мені ніхто не інкримінує. У недбалості мене звинувачують тільки на основі того, що мій підпис стоїть під документами із закупівлі програмного забезпечення, яке дає доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку. Це програмне забезпечення, як сказано у підозрі, не використовувалося надалі", — продовжив соратник Уляни Супрун і додав, що справді підписав ці документи у 2018 році.

Договори, за словами Ковтонюка, правильно засвідчені, а закупівля ПЗ здійснювалася відповідно до чинного законодавства. Як зазначає ексзаступник міністерки, якби цю угоду не провели — у 2019 році не стартувала б довгоочікувана реформа в галузі трансплантації кісткового мозку від неспоріднених донорів. У проведенні таких операцій щорічно потребують близько 70-100 дітей із тяжкими хворобами.

МОЗ, як стверджує Ковтонюк, очікувало, що Україна інтегрується у велику міжнародну базу донорів для дітей та дорослих, і для цього був потрібний доступ до реєстру із закупівлею програмного забезпечення. Ексзаступник міністерки охорони здоров'я наголосив, що досудове розслідування триває і поки йдеться лише про пред'явлення підозри.

"Така швидкість вручення мені підозри та медійності викликає безліч питань. У мене такі ж відчуття, які були в часи, коли наша команда в МОЗ знаходилася під постійними атаками. Захищатиму свою репутацію і не сумніваюся в результаті", — резюмував Ковтонюк, коментуючи звинувачення. на свою адресу.

[ + – ] Павло Ковтонюк відреагував на підозру від ДБР [ + – ] Павло Ковтонюк відреагував на підозру від ДБР

Павло Ковтонюк — колишній заступник міністерки охорони здоров'я України з 2016 по 2019 рік, який працював у команді Уляни Супрун. Також Павло Ковтонюк є співзасновником українського центру охорони здоров'я (UHC).

Нагадаємо, у 2017 році Фокус записав інтерв'ю з Павлом Ковтонюком, під час якого тодішній заступник голови МОЗ розповідав про госпітальні округи, електронні рецепти та "чорну" лікарську касу.

Також повідомлялося, що Павло Ковтонюк подав у відставку з посади заступника голови МОЗ у серпні 2019 року. З профільного міністерства з ним також пішли Уляна Супрун та інший її заступник Олександр Лінчевський.